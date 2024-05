Charles Leclerc ha chiuso al 2° posto le qualifiche di Miami: scatterà di fianco a Max Verstappen. "Oggi siamo stati molto vicini, siamo andati al limite nel Q3 dove abbiamo spinto per recuperare il decimo di distanza. Nella Sprint il passo era buono, vogliamo mettere pressione a Max. La partenza sarà importante, se non lo passiamo è necessario restare in zona DRS". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 A MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE