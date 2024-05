Verstappen: "Abbiamo migliorato la macchina"

Max Verstappen eguaglia Senna, Mansell e Prost con la sesta pole consecutiva a inizio stagione, ma conferma le difficoltà incontrate nel sabato di Miami: "Abbiamo migliorato la macchina, ma qui è sempre difficile per noi sul giro secco. Non è stato il giro più piacevole, ma siamo in pole. So dove migliorare in partenza, servirà fare bene quello in gara". Guarda il video. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 A MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE