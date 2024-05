L'ingegnere britannico, il più ambito della F1, ha osservato a lungo la SF-24 prima della Sprint Race di Miami. Attento e incuriosito, come suo solito con un quaderno di appunti tra le mani. Queste immagini, dopo l'addio alla Red Bull, sembrano preannunciare quella che potrebbe essere la prossima tappa della carriera del "genio" Newey. Il Mondiale è in Florida: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

ADRIAN NEWEY, ADDIO ALLA RED BULL - FERRARI IN POLE PER AVERLO