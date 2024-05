Il solito Max Verstappen vince anche la seconda Sprint stagionale a Miami, ma non è l'unico ad aver corso un'ottima gara: Leclerc e Ricciardo infatti si sono fatti valere in un giorno da ricordare. Non è della stessa opinione Norris, che è costretto al ritiro dopo un incidente al via. Sufficienza per Sainz e Perez. Domani la gara a Miami è alle 22 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT A MIAMI