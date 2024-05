Doppia pole di Abbi Pulling che partirà in prima fila sia in Gara 1 che in Gara 2. La pilota dell’Alpine strappa la prima posizione in 1:58.507 davanti a Doriane Pin. Maya Weug, della Ferrari Driver Academy, chiude in quinta posizione, dietro a un’ottima Bianca Bustamante. In attesa di Gara 1, il weekend di Miami è live su Sky e in streaming su NOW

Secondo appuntamento della stagione per la F1 Academy che corre a Miami. Doppia pole position portata a casa dall’Alpine , in particolare dalla leader campionato Abbi Pulling . La pilota realizza la miglior prestazione in 1:58.507 davanti a Doriane Pin – della Mercedes in Prema – che conferma il suo buon rendimento dopo quanto fatto vedere a Jeddah nel primo appuntamento della stagione. Maya Weug, pilota della Ferrari Driver Academy, invece, chiude in quinta posizione , dietro un’ottima Bianca Bustamante . La pilota McLaren prova a mandare un bel segnale di ripresa dopo un primo weekend non facile. L’obiettivo per la britannica sarà provare a confermarsi nelle due gare in programma in questo fine settimana.

Qualifiche archiviate, in attesa di gara 1

Non una buona qualifica, invece, per Courtney Crone. Tornata in pista per la prima volta dal 2020, la wild card di questo fine settimana di F1 Academy, che è stata scelta e ha corso con Prema, nel "GP di casa" ha concluso in ultima posizione. Dopo le qualifiche, per le pilote sarà tempo di concentrarsi su Gara 1, in programma alle ore 20. Nella giornta di domani, invece, si svolgerà Gara 2, in diretta alle ore 19.00 su Sky e in streaming su NOW