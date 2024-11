Russell: "E' stato un weekend da sogno"

George Russell celebra il trionfo a Las Vegas: "È stato un weekend da sogno, non so come siamo stati così veloci. Non potevamo scegliere un posto migliore per vincere con la pole position, dopo aver dominato tutto il weekend, e ottenendo la doppietta con Lewis. Magari la fortuna ha deciso finalmente di girare dalla mia parte e sono contento". Guarda il video. Il Mondiale torna in Qatar domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

