Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari, con Sainz 3° davanti a Leclerc: "Abbiamo faticato tanto nel 1° stint e mancato il pit-stop con Carlos. Parlerò con i piloti. Abbiamo limitato i danni, però avremmo dovuto prendere più punti. Abbiamo guadagnato su McLaren, è stato il massimo che potevamo ottenere. Il Costruttori è possibile, il Qatar non è sulla carta una pista a noi favorevole ma restiamo concentrati". Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS - LA RICOSTRUZIONE