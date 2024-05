McLaren prima e dopo: così è riuscita a battere Verstappen

Nella prima vittoria di Norris in F1 c’è una componente di fortuna (l’ingresso della safety car al 29° giro dopo l’incidente tra Magnussen e Sargeant), ma molto del pilota e soprattuto della macchina. Come nel 2023 (ma in quel caso a fine stagione), la McLaren riesce a migliorare sensibilmente le proprie prestazioni con gli upgrade. Modifiche che hanno permesso alla monoposto di sviluppare a Miami più carico efficiente. E questo dà speranza alla Ferrari che ha Imola porterà i suoi di aggiornamenti…

Negli States abbiamo visto diverse novità significative su Mercedes e Aston Martin, ma la star degli aggiornamenti è stata la McLaren. Un pacchetto esteso, con la MCL38 rivista in tutte le aeree. Gli ingegneri hanno messo mano più o meno in ogni angolo della vettura. Il numero di novità di Miami coinvolge l’intera veste aerodinamica: dall’ala anteriore, passando per le prese d’aria dei freni, le bocche dei radiatori ridisegnate, il fondo e bodywork.

I designers hanno lavorato su tanti dettagli, soprattutto nella zona delle pance, sia nella parte superiore che nella zona del sotto-squadro, più ampio tramite un disegno degli inlet dei radiatori più stretto e rettangolare rispetto alla specifica sinora utilizzata, così da liberare dell'ulteriore spazio nel vano inferiore.

Il confronto fra nuova e vecchia configurazione Il team di Woking ha sfruttato il week end di Miami anche per fare un confronto parziale fra la nuova e la vecchia configurazione di MCL38. Le novità infatti sono state montate da subito sulla vettura di Lando Norris, il quale ha avuto il nuovo pacchetto in anteprima rispetto a Piastri che invece ha corso solamente con il "50% delle nuove componenti”. Questo non è dovuto a una carenza nella produzione dei pezzi piuttosto ad una necessità del team di verificare che le novità diano i guadagni attesi. Norris, dopo aver buttato una possibile pole nella sprint e compromesso la qualifica, ha conquistato domenica la prima vittoria in carriera. Agevolato dalla safety car, è vero, ma poi riuscendo a tenere dietro ed allungare su Verstappen. La nuova aerodinamica, infatti, ha dato più efficienza complessiva alla sua monoposto che in base ai dati ha guadagnato 4 km/h negli allunghi. vedi anche Gli highlights della vittoria di Norris a Miami

Verso Imola E pensare che Miami non era una pista particolarmente adatta alle caratteristiche della MCL38… L’obiettivo dei tecnici capitanati da Andrea Stella era quello di avere opzioni più aperte per migliorare la corsa nel lento e il degrado soprattutto con le alte temperature. Alla luce del trionfale weekend, a Imola entrambe le monoposto di Woking avranno tutte le novità montate e si candidano a protagoniste. In attesa di scoprire i nuovi aggiornamenti della Ferrari… approfondimento Pacchetto aggiornamenti Ferrari sarà 'aggressivo'