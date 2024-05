La Ferrari ha intrapreso una strada che la porterà ad essere molto più 'aggressiva' negli aggiornamenti. Sarà un pacchetto molto vasto quello che vedremo a Imola, con una pancia diversa e molto più simile a Red Bull nell'entrata delle pance. Ma ci vorranno un paio di gare per vedere l'efficacia di un aggiornamento. Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS