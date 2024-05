Per la SF-24 del monegasco cambio di motore quasi nella sua totalità nel weekend di Imola: montata la terza unità endotermica, turbo, MGU-H e MGU-K totalmente nuovi. Stessa scelta anche per le Haas e la Williams di Sargeant. E' di 4 il limite di sostituzioni delle power unit nel corso della stagione. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

