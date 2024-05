Fred Vasseur commenta l'ottimo inizio della Ferrari a Imola, con Leclerc primo in entrambe le sessioni di libere: "E' solo venerdì, bisogna stare calmi. E' stata una buona giornata, ma attenzione alle McLaren e a Verstappen. Abbiamo avuto una buona risposta dagli aggiornamenti, sono piccoli dettagli. I piloti erano in controllo della situazione, avevano un buon feelinfg, anche più degli avversari". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS LIBERE