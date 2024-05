Max Verstappen esulta dopo la complicata vittoria di Imola, che gli consente di allungare in testa al Mondiale: "E' stato un weekend complicato e una vittoria importante. Negli ultimi 15 giri ho perso aderenza e vedevo Norris che si avvicinava. Non potevo permettermi errori e ci siamo riusciti. Per come era iniziato tutto venerdì siamo davvero felici di pole e successo". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS