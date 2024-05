La Ferrari è migliorata sotto più punti di vista

Per i tifosi il fine settimana di Imola è stata in parte una delusione, perché le aspettative di una vittoria in casa erano state alimentate dalla presenza di un pacchetto importante sulla SF-24 che però, vale la pena sottolinearlo ancora, ha fatto il suo dovere: la Rossa è migliorata sotto più punti di vista, e nel complesso il distacco da Red Bull è stato ridotto ad appena un decimo, ma manca ancora qualche dettaglio per battere Verstappen in pista per la prima volta. In primo piano la Qualifica, fondamentale nel Principato perché chi fa la pole position è a metà dell'opera: i ‘polesitter’ hanno un 45% di possibilità di vittoria, chi non si qualifica in prima fila solamente il 32% nella storia del GP di Monaco. Non a caso Frederic Vasseur ha puntato l’attenzione su quello "Dobbiamo fare lo step in qualifica che ci è mancato fino a qui". Le caratteristiche particolari del tracciato favoriranno assetti aggressivi incentrati sulla Qualifica, qualcosa che forse a Maranello hanno trascurato a favore di una migliore gestione della gara. Inoltre il fattore Leclerc fa la differenza a casa sua, come ammesso da Helmut Marko, e il monegasco sarà chiamato all’impresa se l’obiettivo è quello di trionfare nelle strade di casa. La squadra di Vasseur potrà contare sugli aggiornamenti di Imola e una settimana in più di comprensione per cucire l’assetto in maniera migliore sulla SF-24 2.0, e la fiducia che la monoposto darà ai piloti sarà fondamentale per spingere al massimo in Qualifica. Inoltre nel Principato debutterà una nuova ala posteriore da massimo carico aerodinamico, come faranno tutte le squadre, anche con un nuovo sistema DRS utilizzabile per qualche centinaia di metri sul rettilineo principale. Carlos Sainz sarà chiamato a una prestazione migliore rispetto a Imola, dove ha pagato un ritardo di quasi tre decimi al giro dal compagno in gara anche a causa di un feeling non ottimale con la vettura: dopo la vittoria in Australia e il podio in Giappone lo spagnolo è calato nelle prestazioni rispetto a Leclerc, e a Monaco trova una delle migliori piste per il compagno. Weekend importante anche per Mercedes che porterà altri aggiornamenti sulla W15, proseguendo in questo percorso graduale di crescita.