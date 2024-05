GP Monaco, la gara LIVE

Signore e signori, benvenuti nel Principato di Monaco. Ci avviciniamo rapidamente all’ottava gara della stagione di F1 e può essere un giorno molto importante per la Ferrari e per Leclerc. Charles, che in casa non ha mai vinto, parte dalla pole e ha una grande occasione anche per dare un senso diverso a questo Mondiale che vede in testa sempre Verstappen, anche se l’olandese non è più dominante come nel recente passato. La gara è in diretta su Sky, anche in 4K, e in streaming su NOW. Qui il nostro racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi, lo spettacolo sta per cominciare…