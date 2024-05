La McLaren con una livrea tributo per la leggenda Ayrton Senna. Ecco le immagini dai box di Monte-Carlo della vettura di Norris e Piastri: entrambi i piloti indosseranno un casco speciale sempre per rendere omaggio al campionissimo. Tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

LO SPECIALE SENNA - GP MONACO, LA CONFERENZA PILOTI LIVE