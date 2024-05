Frederic Vasseur esulta dopo il trionfo di Leclerc a Monte-Carlo e per il podio di Sainz: "E' stato un weekend perfetto. Charles aveva avuto un paio di opportunità per vincere qui, sono contento che l'abbia colta. Anche Sainz ha portato un 3° posto, l'obiettivo è centrato. Campionato? Mancano troppe gare, noi vogliamo solo migliorare ogni gara. E' uno dei momenti più belli della mia carriera, per Charles è una vittoria speciale". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

