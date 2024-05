Ritrovato il mitico bandierone con il Cavallino del quale si erano perse le tracce dopo il weekend di gara a Imola. Il Club Scuderia Ferrari di Caprino Bergamasco lo ha annunciato con un messaggio e delle foto postate sui social. . Il campionato torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW

Sparito e poi riapparso. Ha un lieto fine la storia del mitico Scudo Ferrari, il bandierone che tutti gli appassionati di Formula 1 conoscono e apparso tante volte e in tante immagini sulle tribune e i prati dei circuiti del Mondiale. Se ne era persa traccia subito dopo la gara di Imola e il Club Ferrari di Carpino Bergamasco aveva lanciato un appello a chiunque ne avesse notizia. Ora lo Scudo è tornato e il presidente del Club, Giulio Carissimi, in una nota sui social fa sapere che l'oggetto è stato ritrovato dopo essere stato trafugato e che ora "non vogliamo pensare ad altro se non a ringraziare tutti coloro che ci sono stati".