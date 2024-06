Nelle ultime gare, McLaren è emersa come nuova forza del mondiale insieme a Red Bull e Ferrari. Il team principal Stella, interrogato sulla possibilità per la squadra di lottare nel campionato costruttori, risponde: “Se guardiamo la classifica vediamo che siamo in una buona posizione e siamo in ascesa. Però pensiamo a quello che dobbiamo fare per migliorare; non ci concentriamo tanto sui risultati, ma sui processi”. Il weekend in Canada live su Sky e in streaming su NOW

