Fine settimana e soprattutto una domenica da dimenticare per le Rossa: a Montreal sia Leclerc che Sainz si ritirano senza portare a casa nemmeno un punto. Il monegasco, vincitore della precedente gara a Monaco, si è dovuto arrendere per problemi al motore. Lo spagnolo è stato invece protagonista di un incidente con Albon causato da un suo testacoda. Ma aveva subito danni all'ala anche in avvio

GP CANADA, HIGHLIGHTS DELLA GARA