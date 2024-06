Per capire se un pacchetto di aggiornamenti funziona o meno bisogna aspettare la bandiera a scacchi. Forse anche due o tre gare. La McLaren ha sempre portato qualcosa che andava subito bene appena messo in pista. E' importante questo weekend essere bene avanti al termine della gara. Guarda il video. Il GP di Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

BARCELLONA, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE