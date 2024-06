Mercato piloti tenuto fermo da Carlos Sainz, che sta scegliendo tra Audi e Williams. In casa Mercedes si pensa ad Antonelli per il post Hamilton, ma non bisogna dimenticare Max Verstappen. Il team principal Toto Wolff a riguardo ha detto: "Antonelli è parte del nostro futuro, Max è possibile, ma l'obiettivo è far crescere la macchina". Le ultime news sul mercato piloti di Roberto Chinchero. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

