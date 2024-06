Il pilota della Ferrari sul complicato sabato chiuso con il sesto posto in qualifica: "Andavo bene, poi un bloccaggio alla curva 4 e la 6 fatta un po' alla... banzai. Peccato perché la gomma usata era andata molto bene nel primo run. Alla fine del giro ho commesso io un errore. Mi dispiace". Domani gara alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE