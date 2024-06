"È il massimo che potessimo fare oggi": le parole di Norris al termine delle qualifiche in Austria, "Verstappen di una categoria a parte, molto più veloce di noi". Domani in gara scatterà ancora una volta di fianco all'olandese: "Sarà dura, ma la gara è lunga e possono succedere tante cose. Proverò a fare un lavoro migliore rispetto alla Sprint". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sarà ancora una volta la coppia Verstappen-Norris a scattare dalla prima fila in gara a Spielberg, con il pilota McLaren in seconda posizione: "È stata un’altra bella qualifica, è il massimo che potessimo fare oggi", spiega a fine sessione, "Verstappen era di una categoria a parte, molto più veloce di noi. Sono contento. In condizioni complicate, molto più difficili rispetto a ieri, molto più al limite, era molto più difficile mettere insieme il giro e farlo alla perfezione, però è andata abbastanza bene". Guardando alla gara di domani, afferma: "È dura perché se guardiamo il passo di oggi è chiaro che abbiamo bisogno di qualcosa in più per poter battere il passo di Max. Proverò a fare un lavoro migliore rispetto a stamattina. Sarà una gara lunga, normalmente siamo più forti in gara che in qualifica. Possono succedere tante cose, quindi vedremo".