La gara dello scorso anno ebbe una lunga coda dopo un reclamo dell'Aston Martin per revisionare i casi di track limits, se ne contarono oltre mille. Ora la FIA, nella "lotta ai track limits", ha adottato come soluzione: alle curve 9 e 10 è stata sistemata una striscia di ghiaia oltre il cordolo (2.5 m), per creare un deterrente per non indurre i piloti a non rispettare i limiti in pista.