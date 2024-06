Horner: "Wolff vuole Verstappen? Jos è libero..."

Botta e risposta tra Christian Horner e Toto Wolff sul futuro di Max Verstappen. "Potrebbe prendere Jos, è disponibile", ha detto il team principal Red Bull. "Sarebbe un buon acquisto", la replica. E nel frattempo proseguono le storie tese tra il papà di Max e Horner dopo la discussione in Bahrain. Tutto il fine settimana è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Christian Horner contro tutti. Il team principal della Red Bull ha infatti risposto in maniera piccata a una domanda in conferenza stampa sul possibile futuro di Max Verstappen in Mercedes. "Se proprio vogliono un Verstappen l'anno prossimo, c'è Jos libero e disponibile". Una doppia stoccata sia al grande rivale Toto Wolff (che più tardi ha replicato "Non sarebbe male come acquisto...") ma anche allo stesso papà di Max. Come riportato nel video in copertina, le storie tese tra Verstappen senior e Horner proseguono. Jos è presente allo Spielberg e ha sostenuto che il team principal della Red Bull gli avrebbe proibito di partecipare a una parata di vecchi campioni di F1. "E' come stare all'asilo", avrebbe detto. Horner smentisce, a conferma che in Red Bull la pace è armata.