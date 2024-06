Oggi Max ha commesso due errori: spostarsi in frenata e non dare spazio a Norris. Mi è spiaciuto che non l'abbia fatto passare, avrebbero potuto lottare. Ha sbagliato Verstappen, che ne esce molto meglio di Lando. Guarda il video. Il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS