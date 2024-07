Ralf Schumacher, coming out con messaggio social

Il fratello di Michael, 49 anni, ha pubblicato una foto sui social in cui è abbracciato con il compagno, Etienne. In passato è stato sposato per 15 anni con la conduttrice tv Cora Brinkmann, dalla quale ha avuto un figlio

L'ex pilota di Formula Uno Ralf Schumacher ha fatto coming out pubblicando su Instagram una foto con il suo compagno Etienne. "La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto". La foto pubblicata mostra i due uomini di spalle, che guardano il mare. In poco tempo, migliaia di persone hanno apprezzato il post. Ralf Schumacher è il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher ed è stato lui stesso un pilota di successo. Ha partecipato a 180 gare di Formula 1, sei delle quali vinte. In seguito è stato coinvolto nelle gare giovanili come capo squadra e ha anche sostenuto la carriera del figlio David (22 anni). Ralf Schumacher è stato sposato con Cora Brinkmann, ma la coppia è separata da molti anni.