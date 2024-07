Pauroso incidente per Yuki Tsunoda a due minuti dal termine delle qualifiche: il giapponese perde il controllo della sua RB e si schianta contro le barriere, perdendo anche uno pneumatico. Pilota ok, ma danni ingenti alla monoposto. La gara domenica alle 15 è live su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, LIVE QUALIFICHE