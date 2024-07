La scuderia francese rende noto che entro fine agosto cambierà il team principal: nuovo ruolo per Bruno Famin che diventerà responsabile di tutte le altre attività Motorsport del Gruppo Renault a Viry-Chatillon. Non è ancora stato annunciato il successore, ma gli indizi sembrano essere chiari. Il Mondiale è in Belgio: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE