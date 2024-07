Alla McLaren di Lando ilo miglior tempo nelle seconde libere in 1:42.260, mentre Verstappen era stato il più veloce nelle FP1. Sessioni del venerdì con un’altalena di tempi per quel che riguarda il passo gara. Piastri chiude al secondo posto la giornata, Max terzo con un crollo nel finale nella sua simulazione. Poi le Ferrari di Leclerc e Sainz. Domani si riparte alle 12.30, poi sarà il momento delle qualifiche. Il GP del Belgio è tutto live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS