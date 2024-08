La Rossa a Zandvoort dovrà "giocare in difesa" aspettando i nuovi aggiornamenti, ma proverà comunque a dare un segnale di crescita. Per la prima volta Verstrappen non arriva al GP di casa da favoritissimo, viste le difficoltà della RB20 e le recenti prestazioni sia McLaren che di Mercedes. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING - GUIDA TV

Il rientro dalle vacanze porta il Circus di Formula 1 a Zandvoort, in Olanda, casa di Max Verstappen che ha vinto tutte le edizioni ‘moderne’. Tuttavia per la prima volta l’olandese non arriva da favoritissimo, viste le recenti prestazioni di McLaren e anche Mercedes e le difficoltà tecniche che sta incontrando Milton Keynes con la RB20. McLaren spera di iniziare un nuovo mondiale, senza errori e sbavature costose da parte di muretto e piloti, per accorciare il distacco in classifica piloti e sorpassare i campioni del mondo nel mondiale Costruttori.

Ferrari arriva in Olanda giocando in difesa Le caratteristiche dell’autodromo nei Paesi Bassi potrebbero mettere in difficoltà l’attuale SF-24, che attende circuiti più favorevoli e aggiornamenti cruciali per fare il salto di qualità e tornare a lottare per le vittorie. Le prime previsioni meteo indicano alte possibilità di pioggia per le giornate di venerdì e sabato, e una domenica asciutta ma con temperature piuttosto basse. Questo, unito alla scelta della gamma più dura da parte di Pirelli, renderanno il riscaldamento degli pneumatici un fattore cruciale.

Le similitudini con il circuito di Budapest Non mancano: pochi rettilinei, abbondanza di curve a media e bassa velocità, l’importanza dei cordoli e non solo. In Ungheria Ferrari si era avvicinata molto a Mercedes e Red Bull, ma terminando il fine settimana da quarta forza come risultati, e anche a Zandvoort non sarà facile scrollarsi di dosso l’etichetta di quarta forza. In attesa degli aggiornamenti che da Maranello si sta provando ad anticipare per Monza, in Ferrari si giocherà in difesa: l'obiettivo dichiarato di Frédéric Vasseur è quello di non perdere punti da McLaren, Red Bull e Mercedes.

Configurazioni di ala Le caratteristiche di alto carico aerodinamico porteranno le squadre a scegliere configurazioni di ala che potrebbero accentuare il saltellamento aerodinamico nelle curve più veloci, qualcosa che negli ultimi mesi ha spesso messo in difficoltà Leclerc, Sainz e gli ingegneri nel trovare un assetto ideale. Inoltre, come successo a Spa, il sabato bagnato cambierà le forze in gioco e non darà margine di errore ai piloti: in Belgio Leclerc ha beneficiato di ciò, ma ripetere il colpo sarà difficilissimo.

Occhi puntati su Piastri e sopratutto Norris Parlando di piloti ed errori, Oscar Piastri e specialmente Lando Norris si trovano al centro dell’attenzione del paddock dopo varie sbavature che hanno fatto perdere molti punti a McLaren negli ultimi mesi: la MCL38 sarà indubbiamente competitiva in tutte le condizioni questo fine settimana, anche alla luce di quanto fatto vedere all’Hungaroring, ma Norris dovrà riprendersi dopo qualche fine settimana andato male e Piastri dovrà dimostrare di essere più costantemente al passo del compagno di squadra. I 42 punti di distacco da Red Bull sono recuperabili in dieci gare visto il recente trend, e l’inglese avrà dieci GP e tre Sprint per ricucire i 78 punti di differenza con Max Verstappen in classifica piloti.

Le difficoltà di Red Bull e la lotta nel Mondiale Costruttori Le difficoltà tecniche, e non solo, di Red Bull hanno facilitato la rimonta nel Costruttori finora. I primi problemi sono sorti a Imola, fine settimana in cui Perez ha iniziato a dimostrare le prime difficoltà lampanti a tenere il passo del campione del mondo a causa di una vettura molto più imprevedibile; a Zandvoort è attesa la nuova specifica di cofano motore, dopo che a Spa è stata utilizzata quella vecchia come da programma. Gli aggiornamenti sulla RB20 non hanno prodotto i miglioramenti attesi in termini di tempo sul giro, e adesso su molti circuiti anche Mercedes impensierisce Max Verstappen. In Olanda anche Mercedes avrà tra le mani un nodo da sciogliere in termini di aggiornamenti: Toto Wolff ha dichiarato che ci sarà un confronto tra vecchio e nuovo fondo, che a Spa era stato scartato dopo alcuni problemi di saltellamento “dovuto in gran parte al modo in cui gestivamo la vettura, e non agli aggiornamenti” secondo Andrew Shovlin.

A cura di formu1a.uno