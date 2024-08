Il britannico della Mercedes scherza a Zandvoort su quello che, salvo sorprese, sarà il suo prossimo compagno di squadra al posto di Hamilton. Ma fa finta di non conosere il suo nome: "Kimi chi, Raikkonen? Antonelli, certo, ma lui corre in Formula 2. Abbiamo fatto anche test assieme a Silverstone ed è stato veloce. Se dovesse arrivare in Formula 1 farebbe un ottimo lavoro e dimostrerebbe il valore del nostro programma giovani". Il weekend del GP Olanda è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV