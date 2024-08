Il più veloce delle prove libere 2, Russell commenta la sua prestazione di oggi: “È stato difficile, c’era tanto vento, non lo ricordavo così forte”, afferma al termine dell’ultima sessione a Zandvoort. “La macchina funziona come ci aspettavamo, sembriamo molto vicini alle McLaren e a Verstappen. Domani però potrà essere diverso”. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS LIBERE