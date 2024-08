Dopo la vittoria prima della pausa in Belgio, partirà in salita la domenica di Hamilton: in qualifica non va oltre il 12° tempo, che renderà più difficile la sua gara. Il pilota Mercedes infatti viene eliminato clamorosamente in Q2. Nemmeno Toto Wolff ci crede: la sua reazione è da ridere. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE