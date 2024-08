Il britannico si gode pole conquistata in Olanda ai danni dell'idolo di casa Verstappen: "Tutto sta funzionando benissimo, ho fatto dei bei giri. Zandvoort è complicato soprattutto con queste condizioni". Partirà davanti a Max: "Oggi l'abbiamo battuto, ma è comunque secondo e domani lotterà tanto nella sua gara di casa". Nel video l'intervista completa. Domani la gara alle 15, come sempre live su Sky e in streaming su NOW

LANDO, INCUBO PRIMO GIRO - OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE