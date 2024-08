Carlos Sainz prosegue il suo complicato fine settimana di Zandvoort con l'11° posto in qualifica: "In F1 non ci sono miracoli, non avevo provato sull'asciutto e mi mancava qualcosa. Inoltre non siamo veloci ed era difficile andare in Q3. Sarà una gara all'attacco per provare la rimonta, ma non è facile sorpassare qui. Cercheremo di limitare i danni". Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

