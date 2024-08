Fa festa Lando per il suo secondo successo in carriera e sfata il tabù delle gare non vinte dopo essere partito dalla pole. Eppure la partenza è stata ancora problematica: si lascia passare subito da Verstappen, che si mette al comando della gara. Poi si riprende la testa della corsa e va a vincere davanti all'olandese. Il Mondiale torna domenica prossima a Monza: diretta Sky e in streaming su NOW

