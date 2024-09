La prima sessione di prove libere a Baku non è andata come sperava: Leclerc è andato a muro nella penultima curva. Dopo esser sceso dalla macchina, i marshal l'hanno assistito a bordo pista portandogli una sedia e una bottiglia d'acqua. Incidente senza conseguenze per il Ferrarista, che è tornato a correre nelle FP2, segnando il miglior tempo della sessione. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LE ULTIME NEWS