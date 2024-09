Leclerc è uscito con le gomme più fredde di 10 gradi nel suo ultimo tentativo nel Q3: è un peccato perché il secondo posto era alla sua portata. La gara sarà davvero molto lunga per le Ferrari, che aveva una chance a Singapore. Sarà una montagna molto alta da scalare. Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE