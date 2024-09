In quella che potrebbe e dovrebbe essere la sua ultima gara in Visa Cash App RB (pronto Lawson), Ricciardo dimostra di essere parte della famiglia Red Bull e nel finale strappa il giro veloce a Norris. Se il britannico avesse ottenuto il punto addizionale, avrebbe potuto essere in lizza per il titolo senza dover guardare ai risultati di Verstappen. Non solo, Daniel così ha impedito a Lando di diventare il 3° pilota nella storia McLaren a registrare un Grande Slam GP



"NOTEBOOK", COMMENTO AL GP IN LIVE STERAMING