Vasseur: "Ci sono possibilità di vittoria, mi fido dei piloti". VIDEO

Fred Vasseur analizza le qualifiche della Ferrari ad Austin: "Si vuole sempre fare meglio, ma sul passo gara siamo competitivi e partendo così davanti tutto è possibile per la vittoria. Il duello Sainz-Leclerc? Mi fido dei piloti, non voglio congelare le cose. Cerchiamo di migliorare quanto fatto nella Sprint. Il lavoro della gestione è stato ottimo, ma bisognerà essere attenti". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE