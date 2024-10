Come in un film western, i due contendenti al Mondiale si sfidano a colpi di sorpassi sulla pista di Austin: Lando Norris riesce a passare Max Verstappen, ma lo fa non rispettando le regole. I commissari infliggono al britannico la penalità di 5'' che gli costa il podio. Lando dopo la gara: "Non faccio io le regole, ma oggi ha guidato meglio". Guarda il video con il duello da 'Far West'. Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS