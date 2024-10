Il Mondiale Costruttori per la Ferrari è possibile. Bisogna proseguire tappa dopo tappa, senza dimenticare la forza della McLaren e di Verstappen. Ma la Rossa è nel gruppo. Sicuramente anche in Messico la monoposto si è dimostrata competitiva fin da subito. Guarda il video. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS LIBERE