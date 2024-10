Settimana scorsa la partenza è stata decisiva per l’esito della gara: l’aiuto dell’aria 'pulita' in faccia è un vantaggio importantissimo in questo momento della F1 anche per via dei gap ridotti tra le vetture, e sarà importantissimo per Sainz uscire vincitore dalla battaglia con Verstappen, Norris e Leclerc. Ferrari è l’unica ad avere due punte davanti a lottare per la vittoria: con Piastri e Perez out in Q1 questo non è solo un vantaggio strategico, ma anche un’occasione molto grande per guadagnare punti nel campionato costruttori. Dal punto di vista di Leclerc, guadagnare posizioni sarà essenziale per lottare per la vittoria, ma perdere track position rispetto alle Mercedes significherebbe perdere giri importanti ad inizio gara rispetto al gruppo di testa.