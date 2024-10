Il Gran Premio del Brasile è come una seconda gara di casa per Hamilton; il britannico non ha mai nascosto la sua ammirazione per questo paese e per il pilota tra i più rappresentativi verdeoro, Ayrton Senna. Sabato 2 novembre, al termine delle qualifiche, Lewis guiderà la McLaren del 1990 di fronte al pubblico di casa, con la quale il brasiliano conquistò il suo secondo titolo mondiale dopo il duello con Alain Prost, in Ferrari dopo il titolo proprio con McLaren l'anno prima. Già da giovedì i tifosi potranno ammirare la MP4/5B numero #27 a San Paolo, esposta in un evento al quale parteciperà anche Emerson Fittipaldi, campione del mondo proprio con McLaren nel 1974.