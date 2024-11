"Questo è uno dei progetti più entusiasmanti nel motorsport, se non in tutti gli sport. Unirsi a un team che fonde la ricca storia di Sauber e Audi è un vero onore. Oltre ad esserne semplicemente membro, punto a crescere con questo ambizioso progetto e raggiungere il massimo. Sono incredibilmente grato per l’opportunità datami dal team e per la possibilità di lavorare accanto un pilota esperto come Nico".

Mattia Binotto, COO e CTO di Sauber Motorsport AG



"Gabriel ha già dimostrato nelle categorie junior di avere le carte in regola per essere un pilota vincente. Siamo molto lieti che diventi un membro del team Sauber e Audi. Insieme a Gabriel, stiamo intraprendendo un viaggio verso il successo e ci evolveremo in una forza unificata per dare forma a una nuova era per Audi nel motorsport. Nico e Gabriel rappresentano la combinazione ideale di esperienza e gioventù, posizionandoci fortemente per il futuro".