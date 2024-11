Alpine, è ufficiale: avrà motori Mercedes dal 2026

Ufficializzato l'accordo tra la squadra francese e quella di Brackley: dal 2026 al 2030 Mercedes fornirà le power unit e le scatole di cambio ad Alpine che diventerà per la prima volta team cliente

Adesso è ufficiale. Dal 2026 il team Alpine avrà a disposizione le power unit della Mercedes. L’accordo prevede anche l’acquisto della scatola del cambio e sarà valido per quattro anni con scadenza nel 2030. La squadra francese diventerà, dunque, per la prima volta nella sua storia un team clienti, sulla base di quanto voluto da Briatore, mentre il team di Brackley si prepara ad accogliere un altro cliente dopo Aston Martin, McLaren e Williams. "Il team resta concentrato nell’obiettivo di performare nel miglior modo possibile nelle stagioni 2024 e 2025” si legge in chiusura nel comunicato pubblicato da Alpine.