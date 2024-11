Liberty Media, la società statunitense proprietaria della F1 e pronta ad acquisire anche la MotoGP a fine 2024, avrà un nuovo CEO nei prossimi mesi. Greg Maffei, infatti, lascerà il ruolo al termine della stagione in corso, quando scadrà il suo contratto. Maffei resterà come Senior Advisor per facilitare la transizione della nuova dirigenza. In attesa di trovare il nome del suo sostituto sarà il presidente di Liberty Media, John Malone, il Chief Executive Officer ad interim.