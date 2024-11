Uno sguardo poi al nuovo regolamento del 2026, con la F1 Commission che ha proseguito il processo di stesura delle normative che ha “fatto notevoli progressi”. Qui, tra le vareie indicaizoni, spicca anche come nella "Sezione B" le revisioni del Regolamento Sportivo comporteranno l'inserimento di un linguaggio neutro rispetto al genere, sottolineando l'impegno della Federazione verso l'inclusività in tutti i settori. Infine, Per quanto riguarda il Regolamento finanziario (Sezione D), discusse misure atte a rafforzare le disposizioni in materia di riservatezza nel corso di indagini e le varie questioni procedurali.