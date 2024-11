Lewis Hamilton autore di una rimonta super a Las Vegas fino al 2° posto: "Se avessi fatto il mio lavoro ieri probabilmente oggi sarebbe stato diverso, ma mi sono divertito lo stesso. Sono partito dietro e il team ha fatto un lavoro fantastico. Quando la macchina va così bene ti senti alla grande e cercheremo di lottare per le migliori posizioni possibili". Guarda il video. Il Mondiale torna in Qatar domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS